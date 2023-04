Son boulot : pasteur

Incursion dans le monde de la religion ce mercredi dans La Matinale pour notre chronique consacrée aux métiers particuliers. Nous allons à Bienne à la rencontre de Carmelo Catalfamo qui est pasteur. C'est dans la maison de paroisse de l'église St-Paul qu'il nous a donné rendez-vous quelques jours avant l'une des échéances les plus importantes dans la foi chrétienne : Pâques. Nous le retrouvons dans un bureau car non, un pasteur ne travaille pas uniquement dans une église. S’il s’est octroyé une courte pause avant notre arrivée, Carmelo Catalfamo reconnaît que son quotidien est chargé et qu’il est parfois difficile de se prendre des jours de congé.