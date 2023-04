L’agriculture chamaillée par la météo

Un début de printemps frais et plutôt bien arrosé : la météo joue avec les nerfs de ceux qui attendent le retour du soleil et de la douceur. Les agriculteurs, eux aussi, doivent composer avec ces conditions capricieuses et difficiles à anticiper. Le président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, Martin Kohli, se montre à la fois confiant et philosophe : « Nous avons toujours dû nous adapter à la météo. Ce n’est pas le temps qui s’adapte à nous », souligne-t-il. Selon lui, ceux qui ont pu épandre leurs engrais en mars ont le sourire. C’est un peu plus compliqué pour les autres. Autre exemple : l’an dernier, Martin Kohli a pu procéder au désherbage mécanique de ses terres à l’aide d’une hersetterie. Impossible cette année puisque la manœuvre exige plusieurs jours de beau temps d’affilée.