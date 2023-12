L’heure du bilan pour Tessa Grossniklaus 

La décision de quitter la Chambre d’agriculture du Jura bernois n’a pas été facile à prendre pour Tessa Grossniklaus. L’agricultrice d’Eschert a occupé la fonction de secrétaire générale durant près de 3 ans. Une opportunité professionnelle l’a poussée à faire ce choix. « On m’a proposé quelque chose qui était plus sur le terrain et qui correspondait plus à mes attentes », explique Tessa Grossniklaus. Elle travaille désormais comme représentante pour une entreprise agricole.

Les trois années passées à la CAJB ont été chargées pour la jeune femme d’Eschert. Il y a tout d’abord quelques regrets comme de « ne pas avoir pu en faire plus pour l’agriculture ». Tessa Grossniklaus ajoute : « Je pense qu’il y a un gros problème de communication entre les personnes du milieu agricole et les personnes non agricoles ». L’agricultrice d’Eschert en est persuadée, si les citoyens comprenaient mieux pourquoi les choses sont faites d’une certaine manière, les agriculteurs seraient moins pointés du doigt. Au contraire, elle se souvient avec plaisir du très fort engagement de la base agricole et de la solidarité entre les agriculteurs face aux différentes initiatives qui les ont visés. Il y a un moment qui a marqué sa carrière à la chambre, « d’avoir fait les paroles de la chanson « A nos agriculteurs » pour les initiatives phytosanitaires et qui avait fait un peu un carton sur les réseaux sociaux. C’était un beau travail d’équipe ».