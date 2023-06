La CAJB reste à Loveresse

La Chambre d'Agriculture du Jura bernois garde ses quartiers à Loveresse. Elle nous l’a confirmée jeudi. La CAJB a décliné la proposition de la Fondation Grand Chasseral de rejoindre le bâtiment de la Couronne à Sonceboz aux côtés d’autres acteurs de la région. Une décision prise alors que l’implantation provisoire de la police mobile sur son site dans le cadre du projet « Avenir Berne Romande » n'empiètera finalement pas sur l’espace de la CAJB. La présence de la Fédération Rurale Interjurassienne à Loveresse a aussi pesé dans le choix de ne pas déménager, afin de faire de ce lieu un pôle du monde agricole de la région, selon le président de la CAJB Martin Kohli : « Ce n’est pas du tout que nous ne voulons pas travailler avec Grand Chasseral. Mais maintenant qu’on a eu la nouvelle qu’on peut agir dans les bâtiments comme on le fait actuellement, on veut faire encore davantage vivre Loveresse comme le centre de notre métier, en gardant les synergies actuelles. Ce n’est pas pour autant que nous n’allons pas du tout être représentés à Sonceboz ». La Chambre d'Agriculture du Jura bernois a, en effet, appris que la police mobile bernoise s’installera dans une extension provisoire qui sera érigée sur son parking à Loveresse, et non pas à l’intérieur du bâtiment, et qu’elle pourrait donc toujours jouir de ses locaux actuels.