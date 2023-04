Son boulot : commerçant chapelier

Quel est le point commun entre Indiana Jones, Charlie Chaplin et Zorro ? Ces trois personnages ont rendu leur chapeau célèbre. La Matinale RJB s’intéresse à cet accessoire ce mercredi dans sa chronique à la découverte des métiers particuliers. Et plus précisément à la personne qui le vend.

Michel Curchod est chapelier. Il n’est pas fou, juste passionné et il nous a ouvert les portes de son univers dans sa boutique en vieille ville de Berne, casquette sur la tête. Le commerçant, met un point d’honneur à la distinction entre deux métiers de chapellerie différents. « L’encyclopédie du couvre-chef fait la différence entre le chapelier fabricant et le chapelier commerçant, duquel je relève », précise-t-il.