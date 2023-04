Coups de feu et contresens sur l’A6

Des coups de feu ont résonné sur l’A6 dans le secteur du Wankdorf à Berne. La Police cantonale indique jeudi avoir interpellé un conducteur après une course-poursuite sur l’autoroute dans la nuit de mercredi à jeudi. Un peu avant 3h50, les forces de l’ordre ont été informée qu’un automobiliste circulait à contresens depuis Thoune en direction de Wichtrach. Un bouchon « créé artificiellement » a permis de le stopper, explique la police.







Vol de voiture et coups de feu

L’homme a réussi à voler une voiture civile de police garée sur place. Les forces d’intervention ont alors tiré à plusieurs reprises. La course-poursuite s’est terminée à la hauteur de Ostring lorsqu’une autre voiture civile de police a bloqué la route et est en entrée en collision avec le véhicule du fuyard. L’homme a été finalement interpellé après l’utilisation d’un dispositif incapacitant, précisent les forces de l’ordre. Grièvement blessé, il a été emmené à l’hôpital.







Trafic perturbé plusieurs heures

L’autoroute entre Wankdorf et la sortie Ostring en direction de Thoune a été fermée plusieurs heures. Les enquêtes en lien avec le conducteur et sa fuite sont menées sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland. Une enquête sera également menée sur les coups de feu tirés et l’engagement du dispositif incapacitant.

La Police cantonale bernoise cherche des témoins de l’incident et les prie de s’annoncer au 031 / 638.81.11. /comm-gtr