Son boulot : taxidermiste

Il donne une deuxième vie aux animaux, que ces derniers soient de compagnie ou sauvages. Christian Schneiter est taxidermiste. Son job depuis plus de 40 ans maintenant consiste à restaurer les animaux morts par des procédés chimiques et artistiques. Le spécialiste a même son propre musée chez lui à Vicques, où il expose plus de 3’000 animaux naturalisés. Dans le cadre de sa chronique hebdomadaire à la découverte des métiers étonnants, La Matinale s’intéresse à cette profession, devenue rare aujourd’hui.

C’est par amour pour les animaux que Christian Schneiter a décidé de se lancer dans la taxidermie. « Ou plutôt par passion », se corrige-t-il. « Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre le fonctionnement zoologique ».