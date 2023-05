Moutier se rapproche de l’agglomération de Delémont

Moutier veut prendre ses marques au sein de l’agglomération de Delémont. Lors d’une rencontre fin avril entre les deux exécutifs, le Conseil communal delémontain a proposé au Conseil municipal prévôtois un siège d’observateur au sein de son conseil d’agglomération, selon un communiqué transmis ce lundi par la Municipalité de Moutier. La cité prévôtoise sera transférée dans le Jura en 2026 et pour le conseiller municipal en charge du dossier, il s’agit d’une étape intermédiaire satisfaisante avant une intégration complète au sein de l’agglomération de Delémont : « L’idée n’est pas d’être membre à part entière en 2026 et de se demander ce qu’il faut faire, indique Valentin Zuber. Il faut comprendre comment cela fonctionne, pouvoir préparer les dossiers et constituer une vision d’avenir pour ensuite exécuter les choses rapidement lorsque Moutier sera membre ».