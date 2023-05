Le projet de concordat sur le transfert de Moutier est dévoilé

Les gouvernements de Berne et du Jura se sont mis d’accord sur le transfert de Moutier. Ils ont présenté le projet de concordat, ce mardi. Le texte règle les modalités, afin que la cité prévôtoise quitte le canton de Berne et rejoigne le Jura au 1er janvier 2026, comme prévu. Les deux gouvernements se « réjouissent » que les négociations « aient permis de trouver des solutions positives et équilibrées dans l’intérêt de la population de Moutier et de celles des deux cantons », écrivent-ils dans un communiqué de presse publié mardi après-midi. Le texte, en travail depuis novembre 2021, est désormais mis en consultation jusqu’à la mi-août auprès de certains acteurs « particulièrement concernés », notamment les commissions parlementaires compétentes, la commune de Moutier et le Conseil du Jura bernois.