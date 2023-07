Sonceboz : premier coup de pioche pour la Maison de l’enfance

Le chantier de la Maison de l’enfance à Sonceboz est enfin lancé ! Ce moment est l’aboutissement d’un long et épineux dossier démarré en 2016. L’école à journée continue (EJC) manque cruellement de place pour accueillir convenablement les enfants, insistent les autorités. Raison pour laquelle un établissement réunissant les classes d’école enfantine, l’EJC et la crèche était nécessaire.

Pour rappel, après avoir été adopté par les ayants droit en 2019, le dossier a été bloqué par trois oppositions en février 2020. L’affaire est montée jusqu’au Tribunal fédéral, qui a débouté le dernier opposant. Finalement, en janvier dernier, les citoyens ont dû voter sur un crédit additionnel de 900'000 francs engendré par l’augmentation du prix des matières entre autres.

Le maire de Sonceboz, Claude-Alain Wüthrich, a donc tenu à marquer le coup ce mercredi avec les différentes structures. « Je suis très joyeux et heureux de l’aboutissement et du début du chantier », sourit-t-il. Munis d’un casque et d’une pelle, les enfants étaient invités à prendre part au premier coup de pioche symbolique.