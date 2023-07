Légère baisse du taux de chômage dans le Jura bernois

Le nombre de personnes au chômage continue de diminuer dans le Jura bernois et à Bienne. Le taux de chômage a reculé de 0,1 point par rapport au mois précédent pour s’établir à 1,3% au mois de juin dans le canton de Berne, selon les chiffres publiés vendredi matin. Cela représente le taux de chômage « le plus bas depuis novembre 2001 » dans le canton. Au total, le nombre de chômeurs s’élève à 7’062 personnes, soit 508 personnes de moins qu’au mois de mai. Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de la construction ont été les plus marqués par le repli.

Le chômage a diminué dans la totalité des arrondissements administratifs. Dans le Jura bernois, le taux de chômage a reculé de 0,2 points pour s’établir à 2,1%. À Bienne, il a également baissé et se situe à 2,6%.

Au niveau national, le taux de chômage est resté fixe à 1,9%. /comm-mma