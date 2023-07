L’Internationale anarchiste fête ses 150 ans à St-Imier

L'Association 150 ans du Congrès anarchiste de St-Imier a présenté lundi le programme de l'événement, prévu du 19 au 23 juillet dans la commune du Jura bernois. Des milliers d'activistes du monde entier sont attendus pour échanger leurs idées et resserrer les liens.

Au programme figurent plusieurs activités : 268 conférences et ateliers, 48 concerts, 42 films, onze pièces de théâtre, sept expositions et une foire du livre, répartis sur douze sites dans la commune, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse organisée à l' « Espace Noir » de St-Imier.

Les participants débattront des évolutions sociales et politiques. La rencontre sera également l'occasion de resserrer les liens entre les activistes du mouvement et de convaincre d'autres à le rejoindre. Comme il n'est pas nécessaire de s'inscrire, le comité d'organisation Anarchy2023 ignore le nombre exact d'arrivées. Il attend entre 2’500 et 4’000 personnes.





Bons contacts avec les autorités

Les anarchistes rejettent l'autorité sous toutes ses formes, qu'elle soit étatique, économique ou sociale. Le comité s'est toutefois mis en contact avec différentes autorités pour planifier l'organisation.

Lors de ses échanges avec la police bernoise, il a demandé à celle-ci de ne pas procéder à des contrôles de personnes et de ne pas intervenir en uniforme. Le dialogue tant avec la police qu'avec les autorités communales a été bon, selon les organisateurs.

Le budget de la rencontre s'élève à 200'000 francs. La plus grosse partie est couverte, mais il manque encore 10'000 francs, une somme que le comité espère atteindre grâce au soutien des participants.

Deux cantines et différents bars seront aménagés pour assurer repas et boissons. Ils serviront des produits de la région. Quant à l'hébergement, il y aura différentes places de camping et des salles de gymnastique.





Reporté d'un an

Les rencontres internationales anti-autoritaires (RIA) marqueront l'anniversaire du Congrès de Saint-Imier qui, en 1872, a vu la fondation de l'Internationale anti-autoritaire, événement qui donna naissance au mouvement anarchiste. Prévu à l'origine en 2022, le congrès a été reporté d'une année en raison des incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. /ATS