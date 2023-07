Kappelen : une voiture accidentée prend feu sur l’A6

Une voiture a pris feu dimanche soir à la suite d’un accident sur l’A6 près de Kappelen. Le conducteur a été légèrement blessé, selon le communiqué de la police cantonale bernoise, transmis ce lundi matin. Peu avant 21h55, un véhicule circulait sur l’autoroute depuis Lyss en direction de Bienne, lorsque pour une raison encore indéterminée, il a quitté la route sur la droite de la chaussée, a défoncé une clôture et a fait plusieurs tonneaux. La voiture s’est ensuite immobilisée sur le toit dans une forêt et a pris feu. Les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne ont rapidement été engagés sur place et ont pu éteindre l’incendie du véhicule. Le conducteur a pu quitter sa voiture par ses propres moyens pour se mettre à l’abri. Il a été légèrement blessé et emmené en ambulance à l’hôpital. Quant au tronçon entre Studen et Lyss Nord, il a été complètement fermé à la circulation pendant plusieurs heures afin de permettre les travaux liés à l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. /comm-lyg