Bienne : appel à témoins après des incendies de conteneurs

Bienne est le théâtre de plusieurs incendies de conteneurs, poubelles et sac à ordures depuis le début du mois. La police cantonale bernoise lance un appel à témoin après avoir recensé de nouveaux feux en ce début de semaine. Entre lundi après-midi et mardi matin, ce sont 13 incendies de petite envergure qui ont été annoncés. Ils ont été localisés dans le centre-ville et dans le quartier de Madretsch. Tous les feux ont pu être rapidement éteints par des policiers ou des sapeurs-pompiers et personne n’a été blessé.

Mais ces événements ne semblent pas vraiment isolés, puisqu’au début du mois, entre le 2 et le 7 juillet, quatre incendies de conteneurs ou de poubelles ont déjà été signalés à la police, dans le secteur de la rue d’Aarberg et de la rue des Bains. À l’heure actuelle, un lien entre ces incendies ne peut pas être exclu, selon les forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs et déterminer les circonstances de ces incidents. Et dans ce cadre, la police recherche des témoins. Toute personne ayant fait des constatations suspectes sur les lieux ou pouvant fournir des informations sur les auteurs est priée de s'annoncer au 032 324 85 31. /comm-lyg