Trois blessés sur l’A5 à Pieterlen

Une collision par l’arrière a fait trois blessés ce samedi sur l’A5. Dans le tunnel de Pieterlen, deux voitures qui se suivaient en direction de Soleure se sont percutées vers 12h30 pour des raisons encore indéterminées. La conductrice du véhicule de tête a été gravement blessée et a dû être extraite par les pompiers de Bienne avant d’être emmenée en ambulance à l’hôpital. Son passager a été légèrement blessé. Le conducteur de la seconde voiture a lui aussi été emmené à l’hôpital. L’autoroute entre Bienne-Est et Longeau en direction de Soleure a été fermée pendant plusieurs heures. La police cantonale bernoise a lancé des investigations pour déterminer les causes de l’accident. /comm-mmi