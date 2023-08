Feu vert de la commission mixte spéciale au concordat sur Moutier

C’est un signal positif pour le projet de concordat sur le transfert de Moutier et il vient du Jura. La commission spéciale mixte (CSM) composée d’élus du Parlement jurassien et du Conseil de ville de la cité prévôtoise recommande au Gouvernement de valider le texte. La CSM a publié sa prise de position ce jeudi après-midi. Elle recommande à l’exécutif jurassien de confirmer l’accord passé en mai dernier avec le canton de Berne en vue de l’accueil de Moutier au 1er janvier 2026. La CSM salue « les solutions équilibrées et les consensus trouvés entre les deux cantons ». Elle ne propose pas formellement d’amendement au projet de concordat.







Des observations « techniques »

La CSM relève toutefois que des discussions techniques avec des spécialistes des différents domaines traités dans le document ont permis de « formuler des observations au Gouvernement concernant la mise en œuvre de certains articles ». Les remarques portent plus sur la forme que sur le fond. La CSM demande ainsi à l’exécutif jurassien d’être « mise au courant des accords d’exécution » qui doivent permettre d’appliquer les dispositions du concordat, nous a indiqué son président, l’UDC Philippe Rottet. Elle appelle donc le Gouvernement jurassien à valider définitivement le texte « dans les meilleurs délais » pour garantir le calendrier établi et permettre la réalisation des nombreux travaux qui restent à accomplir en vue de l’accueil de Moutier dans le Jura.

Les membres de la CSM relèvent, par ailleurs, « l’important travail de négociation réalisé par les autorités jurassiennes » et par toutes les personnes impliquées dans le dossier. Le Conseil municipal de Moutier présentera ce vendredi sa prise de position sur le concordat. /comm-fco