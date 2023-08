Ins : deux blessés dans une collision frontale

Deux personnes blessées après une collision frontale à Ins. L’accident s’est produit vendredi vers 16h50 sur la Erlachstrasse. Selon les informations actuelles, communiquées par la police ce samedi, une voiture circulait d’Ins en direction d’Erlach lorsque, peu avant l'embranchement vers la Insstrasse et pour une raison encore indéterminée, elle s'est retrouvée sur la voie opposée et est entrée en collision frontale avec une voiture arrivant en sens inverse. Le conducteur de la voiture venant d’Ins a été grièvement blessé dans l'accident. Après avoir reçu les premiers soins médicaux sur place, il a été emmené à l'hôpital par une équipe d'ambulanciers. La conductrice de la voiture arrivant en sens inverse a été légèrement blessée et emmenée à l'hôpital par une deuxième ambulance. Afin de permettre les travaux en lien à l’accident, la route principale entre Ins et Erlach a été complètement fermée au trafic durant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place. Les sapeurs-pompiers d'Anet sont intervenus afin de régler le trafic et absorber les fuites de liquides. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête sur l'accident. /comm-lyg