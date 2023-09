Appels à la prudence face aux vols dans les véhicules

Le mois dernier, 191 annonces de vols par introduction clandestine et par effraction dans des véhicules ont été enregistrées. C’est ce qu’indique ce mercredi la police cantonale bernoise qui précise que ce nombre est en augmentation. Les forces de l’ordre précisent que dans plus de 70% des cas, les véhicules touchés (dont beaucoup sont utilisés pour des livraisons) n’étaient pas verrouillés. Elles appellent la population à faire preuve de prudence et émettent quelques recommandations :







Ne laissez pas d’objet de manière apparente dans le véhicule

Verrouillez toujours votre véhicule même si vous ne le quittez qu’un instant et vérifiez éventuellement qu’il est bien fermé

Si vous avez un système de verrouillage à distance, veillez à ce que le véhicule soit vraiment fermé

Ne cachez pas votre clé de réserve dans ou sur le véhicule





La police explique encore que des annonces de la population ont souvent permis d’appréhender des auteurs. Elle invite toute personne observant des agissements suspects à la contacter au numéro d’urgence 117. /comm-amo