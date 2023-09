Quatre ouvriers blessés à Aarberg

Un grave accident de travail s’est produit lundi matin à Aarberg. Quatre ouvriers ont été blessés lors de travaux de revêtement. Les faits se sont passés peu après 8h à proximité d’une centrale électrique sur la digue de Mühlau, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Une déflagration s’est produite dans un fût de bitume lors de travaux de revêtement. Les raisons sont encore indéterminées. Les services de sauvetage dépêchées sur place ont trouvé quatre ouvriers blessés sur les lieux. Les travailleurs avaient été secourus par de tierces personnes. Après avoir reçu les premiers secours, trois hommes ont été transportés à l’hôpital en hélicoptère et un en ambulance. Services de police, trois équipes d’ambulanciers, trois hélicoptères de la Rega et les pompiers Aarberg et Lyss ont été engagés.

Une enquête a été ouverte sous la conduite du Ministère public régional Jura bernois-Seeland afin de clarifier les circonstances exactes. /comm-lge