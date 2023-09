On l’a lu dans la presse : un frein dans le développement de la Fondation Battenberg

Le développement de la Fondation Battenberg ne fait pas l’unanimité. La structure biennoise active dans la réinsertion professionnelle veut investir un bâtiment supplémentaire de plusieurs millions de francs. Elle ne veut ainsi centraliser ses activités plus que sur deux sites à Bienne. Ce projet ne plaît pas à tout le monde. Deux oppositions ont été déposées.

Alexandre Wälti, journaliste au Journal du Jura, était l’invité de La Matinale ce vendredi pour évoquer son papier paru dans l’édition de jeudi du JdJ. « On a beau avoir demandé, on ne connaît pas les raisons de ces oppositions, comme la procédure est en cours », détaille-t-il. « Mais on sait qu’il y aura des négociations pour trouver des solutions ou des compromis ».