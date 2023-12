On l’a lu dans la presse : les villes comme terrain de jeu pour les amateurs de parkour

Nous avons toutes et tous déjà rêvé de faire comme les super héros et les agents secrets qui sautent d’un toit à l’autre, qui se laisse chuter de 10 mètres et atterrissent en faisant une roulade suivie d’un backflip. Une discipline permet au moins de s’intéresser un peu plus à ces techniques, il s’agit du parkour.

Bryan Camilotto, journaliste au Journal du Jura, a testé ce sport cette semaine lors d’un cours donné par le cascadeur professionnel bernois Frédéric Gerber. Il a relaté son expérience dans La Matinale ce vendredi.