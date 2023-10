On l’a lu dans la presse : la codéine s’invite dans les cocktails des jeunes

La police cantonale bernoise confirme que des médicaments à base de codéine se négocient surtout via les réseaux sociaux et le Darknet, mais elle ne constate aucune situation inhabituelle. Alexandre Wälti rappelle que, dès 2019, le Conseil fédéral a rendu plus difficile l’accès aux sirops contre la toux. Aujourd’hui, un patient qui veut s’en procurer est soumis à un entretien avec la pharmacienne ou le pharmacien. /ddc