On l’a lu dans la presse : fumer de l’herbe en toute légalité

Il fume régulièrement du cannabis et il a plus de de 18 ans. Matthieu de Dardel réunit les deux conditions pour s’inscrire à l’essai pilote de cannabis légal à Bienne. Pour rappel, le projet consiste à évaluer les effets sanitaires et sociaux d’une vente d’herbe dans les pharmacies de manière régulée. Ce test se fera à Bienne et à Berne sur deux ans.

Invité de La Matinale ce vendredi, Matthieu de Dardel a réalisé un reportage pour TeleBielingue dans lequel il détaille le processus d'inscription. Il est revenu sur les raisons qui l’ont motivé à participer à cette expérience.