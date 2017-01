Un centre pour faire le lien entre recherche médicale et industrie

Un centre de compétences d’importance nationale voit le jour à Berne. Sitem-Insel est spécialisé dans l'innovation médicale et a pour ambition de faire le lien entre la recherche et l’industrie. Ce centre est le fruit d’un partenariat public-privé entre la promotion économique cantonale, les entreprises, l'Université, la Haute école spécialisée bernoise et l'Hôpital de l'Île.

L’idée est de faciliter la commercialisation des nouveaux produits qui sortent des laboratoires. Sitem-Insel va former des spécialistes, mettre à disposition du personnel et des infrastructures et optimiser les processus administratifs pour l'homologation. Le centre est subventionné à hauteur de 50 millions de francs par la Confédération et le canton de Berne. Le financement du futur bâtiment est garanti par des actionnaires du secteur privé, notamment Basler Straumann AG et Energie Wasser Bern.

Un nouveau bâtiment d'une superficie de 20'000 m2 verra le jour en 2018 à côté de l’Hôpital de l’Île. Sitem-Insel profitera ainsi de la proximité géographique de plusieurs pôles de recherche médicale. Les cours vont débuter en avril dans les structures disponibles de l’hôpital et de l’université, en attendant l’ouverture du nouveau site. /mvr