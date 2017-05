Bienne crée davantage de places de crèche

Bienne crée 18 nouvelles places de crèche subventionnées et disponibles immédiatement. Le Conseil municipal a approuvé les contrats de prestations avec les crèches « Leolea » et « BabydreamClub », de sorte que le nombre total de places de crèche subventionnées passe désormais à 354. 160 enfants sont encore sur liste d'attente. La ville entend ainsi promouvoir la compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle. Les frais induits sont estimés à 41'000 francs pour l’année en cours et à 68'000 francs pour 2018.

Une nouvelle et une ancienne crèche

La crèche «Leolea» a ouvert ses portes début mai au sein du nouveau lotissement « Jardin du Paradis » à la rue Jakob-Stämpfli. Elle offre 26 places au total, dont 13 subventionnées. La crèche « BabydreamClub », située dans le quartier des Tilleuls, offre des places de crèche depuis 25 ans, et désormais aussi 5 places subventionnées. Les places de crèche ont été adjugées par la ville à l’issue d’un appel d’offres, dont les critères essentiels étaient le respect des consignes cantonales, le concept pédagogique, la preuve de la rentabilité ainsi que le bilinguisme. /sca+comm