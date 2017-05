Celtor salue le succès de ses déchetteries

Les usagers des déchetteries intercommunales sont de plus en plus nombreux. Celtor a publié mardi un communiqué montrant l’augmentation de ses visiteurs. Les comptes 2016 de l’entreprise, bouclant sur un bénéfice net de 1'068'558 francs, ont été approuvés lundi soir par les délégués des communes actionnaires. Celtor a également fait part de la nomination de Hansruedi Hürbin à la direction de l’entreprise et de l'élection d’André Mercerat au Conseil d’administration.

Le rendez-vous du samedi matin

Suite à l’ouverture de la première déchetterie en mai 2014, située sur la décharge de Ronde Sagne, une seconde déchetterie a été placée à Ronchâtel depuis novembre 2016 dans le but de soulager celle de Tavannes le samedi matin. La déchetterie de Rondchâtel a accueilli 377 usagers du 5 novembre au 31 décembre. À Ronde Sagne, le taux de fréquentation n’a pas faiblit : la moyenne annuelle s’établit à 246 usagers par samedi. En 2016, la déchetterie de Tavannes a accueilli 12'803 usagers, ce qui représente une augmentation de 2'033 visiteurs par rapport à 2015 selon Celtor. /sca+comm