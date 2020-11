Le projet Celtor II face à des oppositions

Le projet Celtor II ne fait pas l’unanimité. Trois oppositions ont été déposées dans le délai fixé au 19 octobre. Elles émanent de la commune du Fuet, d’un groupe d’habitants et d’un riverain. La rencontre qui s’est tenue jeudi passé entre l'entreprise active dans la gestion et l'évacuation de déchets et les opposants n’a pas permis de les lever. Le bruit, les odeurs et les modalités des mesures de compensations, notamment, figurent parmi les raisons évoquées.



Les assemblées municipales de Tavannes et Reconvilier vont prochainement se prononcer sur le plan de quartier. Le permis de construire passera ensuite sur la table de l’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire qui devra décider si les oppositions sont justifiées ou non. Celtor se montre plutôt serein face à ces procédures, selon le président de son Conseil d’administration Michel Vogt. /emu