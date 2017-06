Trafic motorisé: la hantise des Verts de Nidau et Bienne

Les Verts de Nidau et Bienne exigent des mesures pour faire diminuer le trafic motorisé individuel dans les deux villes. Dans une résolution commune, ils demandent à leurs municipalités respectives de favoriser les transports publics et la mobilité douce. Parmi les solutions imaginées figurent notamment l'amélioration de l'offre des bus et l'optimisation des systèmes de prêt de vélos. Les deux sections écologistes souhaitent également réduire le nombre de places de stationnement afin de développer un concept d'habitat sans voiture.

La démarche des deux partis intervient à l'heure où plusieurs chantiers ou projets à venir font craindre une augmentation et une dispersion du trafic dans les rues de quartiers résidentiels de Nidau. Il s'agit notamment de la mise en service de la branche est de l’A5, des travaux de construction de la branche ouest, du réaménagement de la route principale de Nidau ou encore du projet immobilier d’AGGLOlac.

Une motion au législatif nidowien

Pour défendre leur concept de mobilité douce, les Verts de Nidau déposeront une motion lors du prochain Conseil de ville, le 15 juin. Le texte demande au Conseil municipal d'élaborer des mesures pour diminuer le trafic individuel. Le parti souhaite que l'exécutif planche sur une stratégie pour désengorger le réseau routier dans la commune et éviter que des rues à proximité de l'axe principale ne deviennent des itinéraires d'évitement. Selon ses membres, une généralisation du 30km/h à l'ensemble de la localité permettrait de réguler le trafic tout en assurant la sécurité des riverains. /gwe+nme