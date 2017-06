Des projets pleins la tête pour la ville de Bienne

De nombreux projets vont modifier le paysage urbain de la ville de Bienne et de ses alentours dans les années à venir. Trois projets majeurs vont chambouler l’ouest de la cité seelandaise notamment : la construction du Campus Bienne de la Haute école spécialisée bernoise, le contournement de la ville par l’Axe ouest de l’A5 et le projet immobilier AGGLOlac à Bienne et Nidau. Le maire de la cité seelandaise Erich Fehr était dans La Matinale mardi pour en parler. Retrouvez cet entretien ici. /seb