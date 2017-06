« On doit être plus clair et plus précis »

Le Conseil municipal de Moutier doit être plus précis dans les dossiers qu’il présente et améliorer sa communication. C’est ce qui ressort depuis quelques temps de la bouche d’élus de tous bords au Conseil de ville. Lundi encore, le législatif prévôtois a balayé le nouveau concept d’élimination des déchets prôné par l’exécutif. Il a également refusé d’entrer en matière sur la nouvelle localisation du Musée du tour automatique et d’histoire, par manque de clarté.

Dossiers pas suffisamment étayés

Le Conseil municipal a donc pris acte, en reconnaissant qu’il y a un problème. « C’est ennuyeux pour nous de voir que nos projets ont de la peine à passer la rampe. Les dossiers ne sont peut-être pas suffisamment étayés. Il faudra que l’on soit plus clair et plus précis. En matière de communication, nous devons aussi être plus ouverts », nous a confié le maire de Moutier Marcel Winistoerfer. Et d’ajouter : « Au Conseil de ville, les élus doivent faire des choix. Il faut qu’ils puissent les faire avec une information très concrète et très bonne. Comme nous avons été désavoués sur des projets que nous avons amenés, nous devons améliorer nos présentations. Nous le ferons ! C’est un travail qui nous attend à la rentrée. On doit pouvoir présenter des propositions qui passent la rampe, pour moi c’est une évidence ». /rch