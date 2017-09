La foire de Chaindon bat son plein

Il y a eu de l’activité tôt ce matin du côté de Reconvilier pour la foire au bétail de Chaindon. Juste derrière l’école primaire du village, les éleveurs ont déchargé leur bétail. Il a ensuite été placé dans le champ de foire. Trois personnes se sont occupées de coordonner les opérations, dont Daniel Buchser, responsable de cette tâche. « Mon rôle, c’est surtout d’éviter les problèmes de circulation. Ensuite, dès qu’il y a du monde, il faut aussi être bien plus prudent. On ne sait jamais comment réagit le bétail. Les bêtes n’ont pas forcément l’habitude des bruits qu’il peut y avoir sur un champ de foire ».

Du bétail, il y en a, mais pas seulement. Collé à l’école primaire, le stand de Richard Marquis propose notamment des poules, des canards, des dindes, des pigeons et des lapins. Il s’est déplacé depuis Mervelier avec près de 350 animaux. « Ce matin, je me suis levé à deux heures. On avait déjà chargé hier en fin de journée », précise-il. L’éleveur a vendu ses premiers canards à 5h15 lundi matin et compte bien écouler tous ses animaux d’ici la fin de la foire. /jrg