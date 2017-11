Des démissions « normales » au Centre hospitalier Bienne

Les 144 démissions enregistrées au Centre hospitalier Bienne entre le 1er janvier et le 31 août n’ont rien d’extraordinaire. C’est en substance le message du nouveau directeur de l’établissement, Kristian Schneider. Il indique que chaque année, environ 10 % des 1400 employés de l’établissement s’en vont, comme dans de nombreux hôpitaux publics. Nous l’avons contacté après que le Conseil-exécutif a répondu aux députés socialistes biennois Samantha Dunning et Mohamed Hamdaoui, qui se demandaient ce qu’il se passait au CHB. Ils faisaient référence au départ précipité de l’ancien directeur, Bruno Letsch, qui indiquait que « la marche des affaires n’évoluait pas comme prévu », et s’inquiétaient de nombreux départs. Kristian Schneider revient sur ces démissions massives :