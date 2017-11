Le PSA veut une Maison verte à Moutier

Et si la ville de Moutier se dotait d’une structure comme la Puce verte de Delémont et la Bulle verte de Porrentruy ? C’est en tout cas le souhait de la conseillère de ville PSA Lucie Scaiola, qui a déposé une motion en ce sens. Une telle maison compléterait l’offre existante de crèches et de garderies en Prévôté. « C’est un réel besoin, selon des informations recueillies auprès des puéricultrices et de la commission scolaire. Des personnes de Moutier et du Jura bernois vont d’ailleurs à la Puce verte de Delémont », explique Lucie Scaiola.

La structure permet à des professionnels de travailler avec les visiteurs sur le lien parents-enfants. La Maison verte est ouverte à tous, mais particulièrement aux familles qui rencontrent des difficultés éducatives. Elle accueille des enfants toujours accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent. La structure a aussi un rôle de socialisation, de discussion et de conseil. Selon Lucie Scaiola, sa mise en place à Moutier ne plomberait pas les finances communales. « Le coût effectif est moindre, puisqu’il se limite au salaire du personnel engagé pour trois demi-journées par semaine. Si la Municipalité met des locaux à disposition, la structure ne sera pas chère. Elle permettrait vraiment de montrer à Moutier qu’on a une offre qui se soucie spécifiquement des familles », conclut l'élue PSA. /rch