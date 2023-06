Moutier tient enfin son budget 2023

Le budget 2023 de Moutier est sous toit. Le Conseil de ville a adopté lundi soir – par 37 voix et 4 abstentions – la nouvelle mouture qui table sur un bénéfice de 220'000 francs, avec des investissements à hauteur de 5,6 millions. Le document a dû être revu après le rejet populaire de la première version le 12 mars dernier. Les citoyens prévôtois avaient notamment refusé une augmentation de la quotité d’impôt d’un dixième de point.

Le législatif a donc mis un point final à ce dossier épineux, tout en le modifiant légèrement. Les élus ont accepté une proposition d’amendement de la PSA Marina Zuber pour supprimer l’économie de 2'000 francs concernant la garde des enfants pendant les vacances scolaires. La socialiste autonome a évoqué un montant dérisoire qui ne met pas en péril le Plan financier de la Municipalité. La diminution de 25'000 francs de la subvention accordée à la société Prévôglace a aussi été contestée pour la forme, mais sans suite. « Une augmentation de la quotité d’impôt a été refusée par le peuple. Il y avait donc des mesures d’économies à trouver et tout le monde doit participer à l’effort », a déclaré le conseiller municipal en charge des finances Pascal Eschmann, soulagé par l’acceptation du budget.

Le Conseil de ville a par ailleurs approuvé à une majorité évidente les comptes communaux 2022, qui bouclent sur un bénéfice de 744'000 francs au compte général. Par rapport aux prévisions budgétaires, l’amélioration s’élève à 1,3 million. Les élus ont aussi pris connaissance, à titre d’information, de la planification financière 2022-2027. Le document vise à rétablir une fortune de 600'000 francs d’ici le 31 décembre 2027.





Programme de législature autour du transfert de Moutier

Ce lundi, le législatif prévôtois a encore pris acte du programme de législature 2023-2026, qui sera marqué par le transfert de la ville dans le canton du Jura. Il s’articule autour de cinq axes stratégiques : « Moutier réussit son transfert », « Moutier se développe », « Moutier se modernise », « Moutier ville durable » et « Moutier ville du vivre-ensemble et de la qualité de vie ».

Les élus ont aussi approuvé à une majorité évidente le Rapport de la Commission de gestion et de surveillance, où il a été question de cybersécurité. Ils ont également adopté à une majorité évidente une résolution de la PSA Mylène Jolidon soutenant la Grève féministe du 14 juin dernier. A noter enfin que le Conseil de ville a accepté, sous la forme du postulat, une motion de « Moutier à venir » intitulée « Handicapés même droit ». Le texte demande au Conseil municipal d’améliorer et de simplifier la sécurité et la mobilité des personnes qui présentent un handicap visuel. /rch