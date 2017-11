Politique agricole : la CAJB monte aux barricades

La Chambre d’agriculture du Jura bernois s’insurge contre le Conseil fédéral. Dans un communiqué publié mardi, elle déplore la volonté de la Confédération de faciliter les importations dès 2022, en intensifiant les accords de libre-échange et en réduisant la protection douanière actuellement en vigueur.

Pour la CAJB, « cette manière de voir le futur constitue un affront fait aux agriculteurs et bafoue la volonté du peuple d’avoir des aliments produits en Suisse ». Elle ajoute qu’« on ne peut demander aux paysans d’être concurrentiels alors que les règles qu’ils doivent respecter sont élevées et coûteuses. »

Pour la Chambre d’agriculture du Jura bernois, le Conseil fédéral « doit enlever ses œillères et changer sa vision. » L’organisation collaborera avec l’Union suisse des paysans pour faire entendre sa voix. /comm-ast-mwi