L'agriculture glisse vers le numérique

De plus en plus de processus administratifs sont numérisés dans l'agriculture. Afin de suivre le tendance, le canton de Berne veut modifier ses bases juridiques. Le Conseil-exécutif a présenté vendredi matin dans un communiqué son projet de révision de la loi sur l'agriculture. Il est en consultation dès maintenant et jusqu'au 3 juillet. L'objectif est de décharger les exploitations agricoles sur le plan administratif en favorisant l'échange de données. Les agriculteurs ne devront effectuer plus qu'une seule saisie alors que le travail se faisait à double jusqu'à présent. « Cela favorise des processus intelligents et contribue au maintien de la compétitivité de l’agriculture et à son renforcement », explique le gouvernement. Et d'assurer que la protection des données reste une priorité absolue.







Guichet électronique

D'autre part, les données saisies par les agriculteurs à l'aide du système de cyberadministration GELAN n'aboutiront plus à des décisions notifiées par courrier postal. Tout sera désormais transmis par voie électronique. Cette extension du guichet électronique permettra aux citoyens concernés d’accéder en tout temps, dans la zone protégée du système, à l’ensemble des documents pertinents pour la mise en œuvre de la politique agricole. /comm-oza