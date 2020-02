Le lait n’est pas mort

Le lait a de l’avenir. C’est en tout cas l’avis du nouveau président de la MIBA. Boris Beuret de Corban a repris la tête de la coopérative de producteurs laitiers du nord-ouest de la Suisse l’été passé. Environ 1’300 agriculteurs sont ainsi réunis et produisent près de 250 millions de kilos de lait. Depuis 2016, c’est Mooh qui s’occupe de la collecte. Quant à la MIBA, grâce à ses fonds, elle développe des projets comme la fromagerie des Franches-Montagnes au Noirmont et est active dans la défense professionnelle. Et selon son président, Boris Beuret, les producteurs de lait ont une belle carte à jouer ces prochaines années, puisque la demande augmente en même temps que la population mondiale. D’ailleurs d’ici 2030, l’offre ne devrait plus être suffisante pour répondre à la demande.