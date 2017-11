Crémines fait capoter la fusion !

Crémines a condamné la fusion du Cornet ! Les habitants ont été 133 à dire non ce dimanche, contre 113 oui, soit un refus à 54,1%. Plus tôt dans l’après-midi, Corcelles, Eschert et Grandval avaient accepté le projet.

Le résultat a été serré à Grandval, avec 98 oui (55,4%) contre 79 non. À Corcelles, ce sont 74 oui (74%) contre 26 non qui sont sortis des urnes. À Eschert, le oui l’emporte également largement : 117 à 36, soit 76,5% en faveur de la fusion. Le taux de participation s'est élevé à 63% à Crémines, 66% à Grandval, 59% à Corcelles et 58% à Eschert. /mwi