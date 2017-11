C’est oui pour la fusion à Grandval et Corcelles. Les électeurs de Grandval ont soutenu le projet par 98 voix contre 79. Le taux de particpation s'est élevé à 66%. À Corcelles, le résultat est beaucoup plus net, avec 74 oui contre 26 non. Les électeurs ont été 59% à se rendre aux urnes. /mwi