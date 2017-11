Des admissions restreintes à la Haute école spécialisée bernoise

La Haute école spécialisée bernoise doit limiter le nombre de ses élèves. Le gouvernement cantonal bernois a pris cette mesure pour la période 2018-2019. Elle concerne plusieurs filières. Dans celles de la musique, du théâtre et des autres arts, seuls 300 étudiants pourront commencer. La filière du design se voit également limiter son nombre d’étudiants à 85. Quant aux départements d’économie, de santé et de travail social, l’accès au bachelor « physiothérapie », « sage-femme », « soins infirmiers » et « nutrition et diététique », ils seront plafonnés à 370 nouvelles admissions. /comm+jrg