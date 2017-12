Renforcer la gauche pour restaurer le dialogue

Le bien-être de la collectivité publique

Les suites et les conséquences du plan d’allégement, la santé, la formation, les transports et l’aménagement du territoire sont les thèmes principaux de la campagne du PSJB, qui souhaite faire de Berne un canton où il fait bon vivre et qui prône une société pour tous et sans privilèges.

L’avenir du statut particulier du Jura bernois est également une des préoccupations centrales du parti socialiste, puisqu’une interpellation déposée par un député vert-libérale remet en question la députation francophone et le siège garanti au Jura bernois au gouvernement.

Un apparentement avec les Verts, tant au niveau régional que cantonal, a été conclu, les questions liées à l’écologie seront ainsi également défendues.

20 candidats pour le CJB

Concernant le Conseil du Jura bernois, 20 candidats sont en lice. Les objectifs sont similaires, à savoir le renforcement de la présence féminine, la défense de la formation et des soins et le développement d’une vision sur le long terme maintenant que la question institutionnelle est réglée. Le PSJB dispose actuellement de six sièges au CJB. /mdu

La liste « femmes engagées »

Sandra Roulet Romy (Valbirse), Denise Bloch-Bertoli (La Neuveville), Elisabeth Beck (St-Imier), Muriel Wäger (Tavannes), Arlette Delémont (Orvin), Martine Gallaz (Nods), Qëndresa Koqinaj-Coçaj (Tramelan), Stéphanie Lopes (La Neuveville), Carine Bassin-Girod (Les Reussilles).

La liste des hommes

Hervé Gullotti (Tramelan, sortant), Michel Ruchonnet (St-Imier, sortant), Mario Bernasconi (Valbirse), Flavio Bernasconi (Tavannes), Thierry Gagnebin (Tramelan), Alain Perrin (Valbirse), Marc Sifringer (Tramelan), Vincent Vaucher (Tramelan), Michel Weishaupt (Sonvilier)