Moutier : résolution adoptée pour un transfert rapide dans le Jura

Le groupe Interface a renoncé à la fonction de vice-président, préférant faire élire Laurence Carozza à la deuxième vice-présidence (40 voix). Deux scrutateurs ont été nommés avec 39 voix : l’UDC Didier Studer et le RPJ Frédéric Schwab.

Le Conseil de ville de Moutier s’est ensuite penché sur une résolution interpartis portée par le PDC Pierre Roth, voulant un transfert de la ville dans le Jura rapide et respectueux des intérêts populaires. Par 28 voix contre 13, le législatif a adopté le texte qui demande aux Gouvernements bernois et jurassien de tout mettre en œuvre pour que le transfert soit effectif au 1er janvier 2021, et qu’une feuille de route exhaustive soit réalisée et rendue publique dans les prochains mois. Le texte demande aussi au Conseil fédéral de superviser le processus pour éviter tout blocage et pour que la volonté citoyenne soit respectée. La majorité autonomiste a bien sûr fait pencher la balance. Côté anti-séparatiste, on a notamment dénoncé la date du 1er janvier 2021, fixée unilatéralement par le canton du Jura.