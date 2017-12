Oui à la rénovation de l'école de la Plänke

L’assainissement des infrastructures scolaires la Plänke à Bienne reçoit l’aval du Conseil de ville. Les membres du législatif ont approuvé mercredi soir de libérer près de 13 millions de francs pour créer une nouvelle halle de gymnastique et étendre le complexe de la Plänke avec des locaux annexes. Le coût du projet, bien plus élevé qu’annoncé dans un premier temps, a toutefois fait grincer les dents des élus. La directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement, Barbara Schwickert a expliqué que les quatre millions supplémentaires qui se sont ajoutés à la facture comprennent notamment la démolition de la salle de gymnastique et l’aménagement intérieur. Le coût de 9,1 millions premièrement annoncé au législatif ne concernait que le prix du nouveau bâtiment. Reste à voir si la population biennoise, appelée à se prononcer sur ce dossier au printemps prochain, sera également réticente à débloquer cette somme conséquente mais nécessaire pour remplacer une salle de gymnastique de la Plänke construite en 1900.

Le Conseil de ville biennois a également approuvé deux crédits pour un montant total de deux millions de francs destinés à effectuer des rénovations urgentes au Palais des Congrès et à mener une expertise pour évaluer d’autres mesures d’assainissements. Les membres du législatif se retrouvent à nouveau jeudi soir pour traiter les dernières interventions avant les fêtes de fin d’année. /nme