Des générations de programmeurs

Sensibiliser

Ces cours existent depuis 2013 grâce au programme de valorisation des métiers techniques, nommé BEPOG (be part of the game). L’objectif est de rendre les parents et enfants attentifs : plusieurs chemins existent pour avoir un travail qui rend heureux. Pierre-Yves Kohler, l’un des représentants de BEPOG, se montre satisfait de ces ateliers. Pour lui, les 48 inscrits chaque année prouvent que l’importance des métiers technique est reconnue dans la région. /rga