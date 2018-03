L’UDF souhaite récupérer le siège perdu au Grand Conseil

La campagne en vue des élections cantonales bernoises bat son plein. Plusieurs formations ont présenté leurs programmes et objectifs devant la presse, alors que d’autres, notamment les plus petites se sont faites plus discrètes. Par souci d’égalité RJB a souhaité donner la parole à tous les partis du Jura bernois y compris les plus petits.

On s’intéresse jeudi à l’UDF. Elle a notamment pour objectif de récupérer un siège perdu il y a quelques années au Grand Conseil. Dans le Jura bernois l’Union démocratique fédérale présente une liste de dix candidats composée de neuf hommes et une femme. Anne-Marie Zimmerman est d’ailleurs la seule à être cumulée, indique Marc Früh, responsable de l'UDF Jura bernois.

L’UDF n’a lancé personne pour briguer le Conseil-exécutif. Elle apporte son soutien au sortant Pierre-Alain Schnegg et aux trois autres candidats bourgeois. Parmi les valeurs chères au parti, figurent le développement du Jura bernois, la politique de la famille et la protection de la vie./anl