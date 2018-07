Des milliers de signatures contre trois parcs éoliens

Lors du lancement de la pétition au mois de mai, il était aussi question d'une nouvelle initiative fédérale pour une meilleure protection du paysage. Or la priorité est désormais de songer plutôt à un référendum. Selon Michel Fior, secrétaire général de Paysage libre suisse, l'inquiétude est vive à l'idée de voir se concrétiser la révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage, dont la mise en consultation s’est achevée lundi dernier.

Cette révision soutenue par le camp bourgeois et les milieux de l’énergie vise à assouplir la protection des sites d'importance nationale, pour faciliter les projets dans le domaine des énergies renouvelables mais aussi d'autres constructions d'intérêt cantonal, comme par exemple des remontées mécaniques. À l’inverse, les organisations de défense du patrimoine et de l'environnement, soutenues par la gauche et les Vert’libéraux, s’opposent à un tel assouplissement légal, qui menacerait les zones naturelles et paysagères protégées. /gwe