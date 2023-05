Une nouvelle association pour défendre l’éolien

Pour les éoliennes en politique, dans la rue et dans la presse. Plusieurs personnalités de la région lancent l’association ProEole Berne. Présentée ce mercredi, la structure cantonale veut s’engager dans le débat pour promouvoir l’éolien. Un développement urgent, aux yeux du comité. Avec moins de 1% d’énergie produite par les turbines, la Suisse est à la dernière place européenne. Et cela passe par des discussions et des informations à la population, selon Cyprien Louis. « Le but est d’être factuel […] et de contrer des arguments que l’on trouve dangereux, faux ou un peu trop émotionnels », explique le co-président de ProEole Berne.