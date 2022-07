Deux oppositions aux Quatre Bornes

Le parc éolien des Quatre Bornes se heurte à nouveau à des objections. Au délai officiel, la commune de Sonvilier a reçu une nouvelle opposition et un complément à une qui concernait déjà l’ancien projet selon la maire Rosemarie Jeanneret. Elles viennent toutes les deux de privés du village. Deux séances de conciliation entre la commune, le promoteur et les opposants sont agendées les 23 et 24 août. Rosemarie Jeanneret a confié à RJB qu’elle espérait pouvoir organiser une votation populaire sur ce plan de quartier valant de permis de construire avant la fin de l’année. /lyg