On ne veut pas d’éoliennes sur le Mont-Sujet

Une association monte au front pour s’opposer à l’installation d’éoliennes au-dessus du plateau de Diesse. Mont-Sujet Libre s’est présentée vendredi pour la première fois. Elle fait partie de Paysage Libre BEJUNE et réunit des habitants des communes avoisinantes qui s’opposent à la construction de six turbines. Son président est Christian Chopard, habitant de Prêles. Pour lui, « il faut absolument préserver » ce lieu qu’il décrit comme très sensible : « Le Mont-Sujet est relativement confiné et entouré de villages », argumente-t-il.

Pourtant, ces éoliennes s’étaleraient sur un terrain de 800x800 mètres. La réaction de l’association n’est-elle pas exagérée ? « Je ne pense pas. Certains organes cantonaux ont donné des avis plutôt négatifs en raison des impacts sur l’environnement et de l’altération des paysages », reprend Christian Chopard. Pour lui, au-delà du nombre, c’est aussi la production d’électricité trop faible que généreraient ces turbines qui pose problème. Selon les chiffres du promoteur, le parc prévu permettrait de couvrir les besoins de 4'500 personnes « lorsque le vent souffle », explique le président de Mont-Sujet Libre.





Faire connaître la cause

Les opposants estiment pour l’heure ne pas avoir été écoutés, que ce soit par la commune de Plateau de Diesse ou par l’association de communes Jura bernois.Bienne. « On ne nous connaissait pas jusqu’ici. Maintenant, nous allons essayer d’être le contre-balancier », détaille Christian Chopard. Cela permettra, selon lui, « de faire une pesée d’intérêts », avant d’ajouter que ce sera aux citoyens au final de décider.

Maintenant constituée, l’association entend d’ailleurs attirer l’attention du public sur ce projet de parc éolien. Le président de Mont-Sujet Libre estime qu’à l’heure actuelle, trop peu de monde est déjà au courant de ce qu’il se trame sur les hauteurs du plateau de Diesse :