La rhumatologie au CHB de retour après quatre ans

Plus de proximité

Ce nouveau service à Bienne permettra aux patients de la région de ne plus devoir se déplacer à l’hôpital universitaire de Berne. « Il existe une longue liste d’attente à Berne pour avoir un rendez-vous. Il y manque également des spécialistes. Nous sommes en train de combler un trou », a conclu le directeur du CHB.

Pour rappel, le terme de rhumatisme est générique. Il englobe plus de 200 maladies inflammatoires et dégénératives qui touchent les os et les articulations, comme notamment l’arthrite. /jrg